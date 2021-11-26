Стоимость биткойна упала до минимума из-за сообщений о новом штамме коронавируса

Цена биткойна в пятницу, 26 ноября, упала более чем на 6%, до минимума за месяц — $55 тыс., на фоне сообщений о появлении нового опасного южноафриканского штамма коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные CoinDesk.

По данным платформы Trading Economics, по состоянию на 14.30 мск стоимость криптовалюты составила $54,807 тыс.

Дешевеет также вторая по капитализации криптовалюта в мире — эфир. В пятницу она снизилась в цене почти на 10% и к 14.33 мск достигла $4,072 тыс.

Ранее стало известно, что в южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге выявили десять случаев заражения новым штаммом COVID-19 под названием B.1.1.529, который может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса. Он содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, и имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов рассказал, как информация о появлении нового опасного штамма коронавируса B.1.1.529 может повлиять на курс рубля.