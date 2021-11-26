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Ценам на смартфоны в России предсказали рост на 17% в 2022 году

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Цены на смартфоны в России в 2022 году могут вырасти до 17%. При этом за 2021 год они уже подорожали на 34%. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин.

«Увеличивается стоимость процессоров, на которые зачастую приходится почти 20% цены готовых устройств. При существующей динамике чипы в 2022 году могут подорожать на 15–20% по сравнению с 2021-м», — предупредил эксперт.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в первом квартале 2022 года цены на компьютеры и смартфоны вырастут по сравнению с их нынешним уровнем в среднем на 10%.

Он считает, что на компьютерном рынке цены выросли и на дорогие игровые устройства, и на бюджетные модели. Например, ноутбуки, которые в начале года можно было купить примерно за 20 тыс. рублей, сейчас стоят в районе 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России по итогам третьего квартала 2021 года упали продажи смартфонов. Отмечается, что рынок мобильных устройств показал негативную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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