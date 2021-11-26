Российские свиноводы захотели выйти на рынки Китая и Филиппин

Свиноводы из России хотят выйти на рынки Китая и Филиппин из-за того, что большинство рынков освоено и продавать продукцию больше некуда. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В 2022 году в целом по России будет произведено более 5 млн тонн свинины в живом весе, что на 12% больше год к году, прогнозируют в Национальном союзе свиноводов (НСС). Однако увеличение производства несет для производителей дополнительные риски, связанные со сбытом продукции.

Так, крупные производители свинины могут столкнуться с проблемой сбыта дополнительного объема. В НСС отмечают, что российские производители уже заняли лидирующие положения на многих открытых внешних рынках. Из-за этого наращивать темпы становится практически невозможно. Поэтому в НСС ждут открытия новых рынков, в частности Китая и Филиппин.

В Минсельхозе заявили, что сейчас проводится работа по открытию новых рынков для производителей из России. При этом с 2018 года уже открылся доступ на семь новых рынков, включая Вьетнам, Сингапур, Гонконг, Мозамбик и Венесуэлу.

Ранее Минэкономразвития и Минсельхоз начали обсуждение изменений условий ввоза свинины и говядины в Россию. Таким образом планируется стабилизировать внутренние цены. Рассматривается вариант беспошлинного импорта данной продукции.