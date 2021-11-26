Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Бывшая жена Александра Малинина обвинила его в браке ради прописки 12:52
Глава РФПИ заявил о возможности адаптировать «Спутник V» под новый штамм... 12:51
Брайан Мэй рассказал, что могло спасти Фредди Меркьюри от СПИДа 12:48
Ученые: кормление собак один раз в день сохраняет их здоровье 12:45
Северодвинцы закинули машину на крышу гаража, чтобы проучить водителя 12:44
Туктамышева дважды ошиблась в тренировочном прокате после опоздания на Гран-при... 12:43
Эксперт Суверов рассказал о зависимости рубля от нового штамма коронавируса 12:40
В Татарстане врачи пригласили противников вакцинации посетить «ковидные»... 12:38
Валиева представила новое платье и исполнила тройной аксель на тренировке Гран-при... 12:38
Губерниев: России будет тяжело в стыковых матчах даже с Северной Македонией 12:37

Российские свиноводы захотели выйти на рынки Китая и Филиппин

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Свиноводы из России хотят выйти на рынки Китая и Филиппин из-за того, что большинство рынков освоено и продавать продукцию больше некуда. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В 2022 году в целом по России будет произведено более 5 млн тонн свинины в живом весе, что на 12% больше год к году, прогнозируют в Национальном союзе свиноводов (НСС). Однако увеличение производства несет для производителей дополнительные риски, связанные со сбытом продукции.

Так, крупные производители свинины могут столкнуться с проблемой сбыта дополнительного объема. В НСС отмечают, что российские производители уже заняли лидирующие положения на многих открытых внешних рынках. Из-за этого наращивать темпы становится практически невозможно. Поэтому в НСС ждут открытия новых рынков, в частности Китая и Филиппин.

В Минсельхозе заявили, что сейчас проводится работа по открытию новых рынков для производителей из России. При этом с 2018 года уже открылся доступ на семь новых рынков, включая Вьетнам, Сингапур, Гонконг, Мозамбик и Венесуэлу.

Ранее Минэкономразвития и Минсельхоз начали обсуждение изменений условий ввоза свинины и говядины в Россию. Таким образом планируется стабилизировать внутренние цены. Рассматривается вариант беспошлинного импорта данной продукции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть