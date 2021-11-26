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Мощность «Пакистанского потока» превысит 15 млрд кубометров в год

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Пропускная способность газопровода «Пакистанский поток» составит до 16 млрд кубометров в год, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов на заседании межправительственной комиссии по торговому сотрудничеству с Пакистаном.

«Флагманский проект — строительство газопровода «Пакистанский поток» из Карачи в Лахор протяженностью более 1,1 тыс. км, который свяжет СПГ-порты в Карачи с промышленными потребителями газа на севере страны», — цитирует ТАСС главу Минэнерго России.

В ходе заседания министр экономики Пакистана Омар Айюб Хан назвал стоимость «Пакистанского потока» — $3,5 млрд.

Шульгинов выразил надежду на то, что акционерное соглашение и договор о поддержке проекта пакистанским правительством будут заключены до 15 февраля следующего года.

Соглашение по строительству газопровода «Север — Юг» страны подписали в 2015 году. Его протяженность составит 1,1 тыс. км, а пропускная способность будет достигать до 12,4 млрд куб. м в год.

В 2021 году Россия и Пакистан решили переименовать совместный проект строительства газопровода в «Пакистанский поток».

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