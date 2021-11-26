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Сопредседатель «Зеленых» ФРГ: «Северный поток — 2» никогда не был коммерческим проектом

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Сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Роберт Хабек, который был выдвинут в качестве кандидата на пост министра экономики Германии, раскритиковал газопровод «Северный поток — 2».

По его мнению, «Северный поток — 2» никогда не был частным экономическим проектом.

«Это стратегический проект, который оказывает давление на Украину и усиливает зависимость немецкой политики», — сказал политик газете Süddeutsche Zeitung.

Ранее зампред фракции партии «Союз-90»/«Зеленые» в бундестаге Оливер Кришер утверждал, что «Северный поток — 2» не нужен Германии, поэтому решение о приостановлении сертификации должно не дать газопроводу стартовать этой зимой.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

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