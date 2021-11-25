Россиянам рассказали, как лучше приобретать валюту

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Финансист Арзамасцев: небольшие объемы валюты стоит покупать через приложение банка

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Директор компании «Единый Брокер» Артем Арзамасцев указал, что биржевой курс валюты выгоднее для покупки, чем в банке, даже с учетом брокерских комиссий. Эксперт в разговоре с «Прайм» отметил, что частным россиянам-инвесторам лучше покупать валюту на бирже.

Арзамасцев добавил, что сейчас на валютном рынке Московской биржи один лот составляет одну тысячу долларов США или евро, поэтому у многих брокеров покупка валюты на бирже возможна только такими лотами. Получается, что, если, к примеру нужно купить $2,5 тыс., то это не получится. Нужно будет выбрать между суммой 2 и 3 тысячи.

Арзамасцев также добавил, что для вложений в валюту незначительных сумм больше подойдет банковское приложение.

Евро укрепляется к рублю рекордными темпами, показывают валютные торги на Мосбирже. Эксперты напоминают о традиционной сезонной слабости рубля в конце года и не исключают укрепление «европейца» до отметки в 90 рублей. Давит на рубль, в первую очередь, геополитика. Стоит ли рассматривать сейчас евро в качестве удачной инвестиции — об этом подробнее в материале «Газеты.Ru».

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