Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2022–2024 годы

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов который в следующие два года будет профицитным. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Доходы российского бюджета в следующем году составят 25,021 трлн рублей, расходы — 23,694 трлн рублей. Уровень инфляции в бюджете с 2022 по 2024 год оценивается на уровне 4%.

«В следующем году сумма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов составит 758 млрд 580 млн рублей, что на 40,3 млрд рублей, или на 5,6 %, больше показателя 2021 года», — отметили в пресс-службе Госдумы.

В 2023 году бюджетный доход, согласно документу, составит 25,540 трлн рублей, в 2024 г. — 25,831 трлн рублей, а расходы — 25,241 трлн рублей и 26,354 трлн рублей соответственно.

На национальные проекты в следующем году предусмотрено 2,74 трлн руб., в 2023 г. — 2,88 трлн руб., в 2024 г. — 2,98 трлн руб.

Во втором чтении законопроекта Госдума поддержала поправки президента РФ Владимира Путина, обеспечивающие ускоренное увеличении прожиточного минимума в 2022 году.