Госдума приняла закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей

Государственная дума на пленарном заседании в среду, 24 ноября, приняла в окончательном третьем чтении поправку президента России об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года до 13 890 рублей, передает «Интерфакс».

Согласно проекту, в 2022 году прожиточный минимум поднимут до 12 654 рублей, а МРОТ — до 13 890 рублей. 107 млрд рублей будут направлены на поддержку семей с инвалидами, еще 20 млрд — на региональное дорожное строительство.

Расходы на здравоохранение в 2022 году увеличатся на 22,8 млрд рублей, на образование – на 92,5 млрд.

В первоначально внесенной редакции предлагалось повысить МРОТ на 6,4% до 13 617 рублей. Однако глава государства Владимир Путин ко второму чтению законопроекта внес поправку, в соответствии с которой МРОТ предлагалось повысить до 13 890 рублей. Поправка была поддержана парламентариями.

С 1 января этого года МРОТ в России составляет 12 792 рублей в месяц.

23 ноября сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2022 — 2024 годы.