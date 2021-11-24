Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с модулем «Причал» для МКС стартовала... 16:29
Суд отложил рассмотрение протокола по делу задержанного в аэропорту тренера 16:25
ЦБ получил право ограничивать выдачу потребкредитов банками 16:25
Шольц будет избран новым канцлером Германии до 8 декабря 16:22
Суд оставил штрафы Facebook на 21 млн рублей без изменений 16:17
Большинство россиян согласились быть уволенными искусственным интеллектом 16:16
Российские конькобежцы не попадут на соревнования в США 16:14
ТЦ захотели льгот на 15 млрд рублей в месяц из-за QR-кодов 16:13
Бориса Джонсона обвинили в отказе носить маску в театре 16:13
Бывший тренер «Тамбова» отреагировал на задержание экс-спортивного директора клуба 16:04

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Государственная дума на пленарном заседании в среду, 24 ноября, приняла в окончательном третьем чтении поправку президента России об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года до 13 890 рублей, передает «Интерфакс».

Согласно проекту, в 2022 году прожиточный минимум поднимут до 12 654 рублей, а МРОТ — до 13 890 рублей. 107 млрд рублей будут направлены на поддержку семей с инвалидами, еще 20 млрд — на региональное дорожное строительство.

Расходы на здравоохранение в 2022 году увеличатся на 22,8 млрд рублей, на образование – на 92,5 млрд.

В первоначально внесенной редакции предлагалось повысить МРОТ на 6,4% до 13 617 рублей. Однако глава государства Владимир Путин ко второму чтению законопроекта внес поправку, в соответствии с которой МРОТ предлагалось повысить до 13 890 рублей. Поправка была поддержана парламентариями.

С 1 января этого года МРОТ в России составляет 12 792 рублей в месяц.

23 ноября сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2022 — 2024 годы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть