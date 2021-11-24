ЦБ получил право ограничивать выдачу потребкредитов банками

Банк России с 1 января 2022 года может вводить количественные ограничения на выдачу кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) отдельных видов потребительских кредитов и займов. Об этом указано на сайте Госдумы.

Принимать решения об установлении лимитов отдельных видов кредитов и займов будет совет директоров ЦБ. На основании этих решений для банков и МФО могут быть установлены определенные доли таких кредитов.

«Все это делается для снижения закредитованности населения и чтобы не формировались пузыри на определенных рынках», — пояснил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Все виды кредитов и займов, которые будут подлежать ограничению, определятся нормативным актом ЦБ. Если банк или МФО будут превышать лимит, то ЦБ вправе уменьшить его для конкретной организации. Причем для банков лимит будет установлен, учитывая долговую нагрузку заемщика. Для МФО — с учетом категории потребительского займа и его суммы.

Ранее на ежегодной конференции «S&P Global Ratings – Россия» глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова сообщила, что Банк России со второй половины 2022 года собирается использовать механизм ограничения выдачи потребительских кредитов.