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Фермерам разрешат продавать продукты на своих участках

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Госдума во втором чтении приняла решение о разрешении фермерам и сельхозкооперативам продавать собственную продукцию на своих землях.

Продажа сельхозпродукции будет возможна лишь только в специально оборудованных помещениях зданий, сооружений и строений, которые входят в состав имущества таких лиц, или в нестационарных торговых объектах.

Причем размещение нестационарных торговых объектов допускается только на землях, не относящихся к сельхозугодьям, и если не нарушается почвенный слой. То есть размещение торговых точек на пашнях и залежах, сенокосах, пастбищах, землях, занятых многолетними насаждениями запрещается.

До этого фермерам и всем, кто производит агропродукцию на землях сельхозназначения, разрешалось ее продавать самостоятельно только на рынках или ярмарках либо сбывать посредникам.

13 июля правительство » target=«_blank»>внесло в Госдуму законопроект, который разрешает фермерам и сельскохозяйственным кооперативам продавать свою продукцию на принадлежащей им земле.

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