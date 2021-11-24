Цена сала на Украине за месяц взлетела в 2,5 раза

Цена сала на Украине за месяц выросла в 2,5 раза, обновив абсолютный рекорд. По информации Минфина страны, в начале ноября в крупных супермаркетах цена была 200 гривен (558 рублей) за килограмм, а сейчас — 500 гривен (1395 рублей). Об этом пишет Украина.ру.

Сало этой осенью обогнало даже мясо. Для сравнения, свинина на Украине сейчас стоит около 150 гривен (418 рублей), говядина в районе 180 гривен (502 рубля).

Такая цена связана с тем, что держать свиней сальных пород стало невыгодно — слишком много затрат. По данным Ассоциации животноводов Украины, корма зерновой и белковой группы подорожали минимум на треть. Также на стоимость повлияли экспортные ограничения, рост цен на энергоносители, проблемы с удобрениями и закрытые границы.

«Сало — нишевый продукт, преимущественно с приусадебных участков или небольших ферм, где выкармливают специальные породы. Основная часть производства на Украине сейчас представлена промышленными хозяйствами, которые выращивают мясные породы свиней», — рассказали в ассоциации «Свиноводы Украины».

В целом животноводство на Украине находится в упадке. В 2019 году по стране прошлась эпидемия африканской чумы, после которой осталось менее 6 млн голов свиней. Причем в 2014 году их было 8 млн, а в 1990 – 20 млн.

Сейчас на Украине вся надежда на импорт, так как к Новому годы цены могут увеличиться еще больше. За девять месяцев 2021 года в стране произвели 6,5 тыс. тонн сала, а импортировали — 25 тыс., причем больше половины привезено из Польши.

Ранее сообщалось, что рост цен на этот деликатес начали фиксировать еще весной, с тех пор он практически не прекращается.