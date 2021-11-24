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Две трети самозанятых пожелали расширения видов деятельности

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Большей части самозанятых в России (63%) не хватает разрешенных видов деятельности в рамках формы регистрации. Об этом говорится в совместном исследовании трех крупнейших в стране маркетплейсов AliExpress Россия, Ozon и Wildberries (есть у «Газеты.Ru»).

78% самозанятых хотели бы заняться перепродажей товаров, а 83% — чтобы им разрешили производить и продавать товары.

Треть самозанятых сталкиваются с тем, что производимая продукция требует сертификации или декларации, которые нельзя получить в статусе самозанятого. Например, это касается одежды и других видов товаров, которые многие изготавливают на заказ, но не могут продавать на онлайн-платформах.

Самозанятые испытывают сложности не только с сертификацией. Половина опрошенных отмечают, что им не хватает сервисов, оказывающих различные бизнес-услуги: банковские, логистические, торговые. В частности, у самозанятых есть сложности с получением кредитов, лизингом, автоматизацией выставления счетов и другими операциями.

Кроме того, 71% самозанятых хотели бы увеличить лимит по обороту, но мало кто приблизился к границе существующего. Так, 75% опрошенных имеют годовой оборот до 500 тыс. рублей. При этом самозанятые рассчитывают на успех в будущем и хотят, чтобы лимитов по обороту не было вовсе. Об этом высказались 42% опрошенных респондентов.

Желание работать с маркетплейсом и продавать свои товары онлайн — самая популярная причина для регистрации самозанятости (35% опрошенных). Почти треть (29%) стали самозанятыми, чтобы оптимизировать налогообложение. Лишь 9% столкнулись с требованием работодателя по основному или дополнительному месту работы о регистрации самозанятости.

Ранее глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров рассказал, что в настоящее время в России одинаковое число самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

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