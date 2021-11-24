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Цена на нефть в Японии выросла до максимума за две недели

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Toru Hanai/Reuters

Двухнедельный максимум обновила цена на нефть на Токийской товарной бирже 24 ноября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Это произошло из-за решения США, Японии и некоторых других стран продать часть сырья из стратегических резервов для стабилизации рынка.

Один килолитр, что составляет примерно 6,3 барреля, дубайской сырой нефти с поставкой в апреле будущего года стоит сейчас ¥ 55 040, это $477 по текущему курсу. Такая цена $26 выше, чем 22 ноября. Во вторник японские биржи не работали в связи с государственным праздником.

Цены на нефть в Японии в достигла максимального уровня с 11 ноября.

Власти Японии планируют продать около 4,2 млн баррелей нефти из своих запасов для стабилизации цен на рынке.

Ранее президент США Джо Байден объявил о том, что в стране будет распечатано 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Использование части стратегического запаса позволит снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом и предложением, говорится в сообщении. Уточняется также, что в результате дипломатических усилий США мера будет принята параллельно с другими странами-потребителями энергии, включая Китай, Индию, Японию, Республику Корея и Соединенное Королевство.

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