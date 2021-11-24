Цена на нефть в Японии выросла до максимума за две недели

Двухнедельный максимум обновила цена на нефть на Токийской товарной бирже 24 ноября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Это произошло из-за решения США, Японии и некоторых других стран продать часть сырья из стратегических резервов для стабилизации рынка.

Один килолитр, что составляет примерно 6,3 барреля, дубайской сырой нефти с поставкой в апреле будущего года стоит сейчас ¥ 55 040, это $477 по текущему курсу. Такая цена $26 выше, чем 22 ноября. Во вторник японские биржи не работали в связи с государственным праздником.

Цены на нефть в Японии в достигла максимального уровня с 11 ноября.

Власти Японии планируют продать около 4,2 млн баррелей нефти из своих запасов для стабилизации цен на рынке.

Ранее президент США Джо Байден объявил о том, что в стране будет распечатано 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Использование части стратегического запаса позволит снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом и предложением, говорится в сообщении. Уточняется также, что в результате дипломатических усилий США мера будет принята параллельно с другими странами-потребителями энергии, включая Китай, Индию, Японию, Республику Корея и Соединенное Королевство.