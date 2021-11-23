Вице-премьер Молдавии рассчитывает обсудить проблему выплат с главой «Газпрома»

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну рассчитывает в среду, 23 ноября, обсудить проблему с оплатой газа с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Об этом он заявил в эфире телеканала Publika TV.

«Я в понедельник обсудил с господином Миллером ситуацию, он не предупреждал меня о 48 часах, на заседании Наблюдательного совета также обсуждалась эта ситуация, было принято решение, что «Молдовагаз» должна предпринять все усилия. Надеюсь, что завтра смогу снова пообщаться с главой «Газпрома», чтобы объяснить ему действия правительства», — сказал Спыну.

Ранее стало известно, что «Газпром» уведомил Кишинев о возможной остановке газоснабжения через 48 часов. По словам представителя российской корпорации, 22 ноября «Молдовагаз» должен был оплатить 100% платежа по новой договоренности, но этого не произошло. В молдавской компании заверили, что решат вопрос в кратчайшие сроки.

В конце октября Молдавия продлила контракт с «Газпромом» на пять лет. С 1 ноября «Газпром» начал поставки газа в Молдавию по новому контракту.

Молдавия также должна провести независимый аудит долга «Молдовагаза» перед Россией в будущем году. После этого стороны определят, в течение какого срока «Молдовагаз» должен будет вернуть долг России в размере около $700 млн за поставляемый газ. Эта цифра не учитывает поставки газа в Приднестровье.