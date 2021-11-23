В России нашли аргументы в пользу строительства ВСМ Москва — Петербург

В необходимости строительства пассажирской высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург правительство пытается убедить ОАО РЖД. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В качестве аргумента РЖД указывают, что без магистрали страна лишится перспективных грузопотоков в порты северо-западного региона. В компании отметили, что для вывоза грузов все равно понадобится развитие железнодорожной инфраструктуры. Тогда это обойдется почти в те же денежные средства, что и ВСМ. Проект оценивается в 1,7 трлн рублей.

РЖД также указали на снижение пассажиропотока в Центральном транспортном узле на 15 млн пассажиров в год, в Санкт-Петербургском — до 12 млн.

Ранее сообщалось, что высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург планируется построить в 2027 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на паспорт госпрограммы «Развитие транспортной системы», опубликованный в материалах к проекту бюджета на 2022-2024 годы.

«Организовано высокоскоростное железнодорожное сообщение путем завершения строительства 629,7 км выделенной высокоскоростной железнодорожной линии со специализацией под пассажирское движение Санкт-Петербург — Москва по итогам 2027 года», — утверждается в документе.

Глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что строительство ВСМ может быть организовано на заемные средства, ведь проект в бюджете на 2022-2024 годы не значится.

«Российские железные дороги» планировали ввести в эксплуатацию входы магистрали в Москву и Санкт-Петербург в 2024 году, а завершить строительство — в 2027 году.