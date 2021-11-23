Эксперт Степанюк заявил о неплатежеспособности Украины

Украина не может рассчитываться по внешним государственным долгам. Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк, сообщает РИА «Новости».

«Дефицит текущего счета, на конец сентября, составлял 1,4 миллиарда. <…> То есть, мы имеем минус по возможностям государства выплачивать свои обязательства», — сказал он.

Степанюк также добавил, что, несмотря на то, что Киев увеличил проценты по гособлигациям, желающих приобрести украинские ценные бумаги становится все меньше.

«Чтобы было понятно, процент — это то, что точно будут платить все украинцы. И таких процентов ни одна страна мира не дает по своим ценным бумагам, только Украина», — подытожил Степанюк.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль на VII Киевском международном экономическом форуме заявил о том, что совокупный государственный долг Украины превысил $90 млрд, и сейчас правительство страны работает над его реструктуризацией.