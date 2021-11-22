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«Молдовагаз» получил от «Газпрома» уведомление о возможном прекращении поставок газа

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Компания «Молдовагаз» получила от «Газпрома» уведомление о возможном прекращении поставок газа. Соответствующее заявление сделал вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну, сообщает Deschide.md.

«Могу подтвердить, что «Молдовагаз» получила такое письмо», — сказал он.

По его словам, молдавские власти пока не успели полностью ознакомиться с данным документом.

Ранее стало известно, что «Газпром» уведомил Молдавию о том, что через 48 часов прекратит поставки газа в страну, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Как сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов, «Газпром» принял решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок оплачивает 100% текущих платежей.

В конце октября Молдавия продлила контракт с «Газпромом» на пять лет. С 1 ноября «Газпром» начал поставки газа в Молдавию по новому контракту.

Молдавия также должна провести независимый аудит долга «Молдовагаза» перед Россией в будущем году. После этого стороны определят, в течение какого срока «Молдовагаз» должен будет вернуть долг России в размере около $700 млн за поставляемый газ. Эта цифра не учитывает поставки газа в Приднестровье.

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