«Газпром» уведомил Молдавию об остановке поставок газа через 48 часов

«Газпром» уведомил Молдавию о том, что через 48 часов прекратит поставки газа в страну, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя компании Сергея Куприянова.

«Как известно, «Газпром» в течение длительного времени проводил переговоры с Молдавией по вопросам поставки газа и заключения на эту тему соответствующего контракта. Предложение «Газпрома» по контракту, по цене на газ были абсолютно рыночными и формировались на базе биржевых торгов на газ», — сказал он.

Он также отметил, что в компании крайне разочарованы невыполнением Молдавией обязательств по контракту.

«Газпром» принял решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок оплачивает 100% текущих платежей. Очередной срок текущих платежей сегодня, 22 ноября. Платежа нет», — отметил Куприянов.

В конце октября Молдавия продлила контракт с «Газпромом» на пять лет. С 1 ноября «Газпром» начал поставки газа в Молдавию по новому контракту. Президент страны Майя Санду сообщила, что республика довольна подписанным документом.

Молдавия также должна провести независимый аудит долга «Молдовагаза» перед Россией в будущем году. После этого стороны определят, в течение какого срока «Молдовагаз» должна будет вернуть долг России в размере около $700 млн за поставляемый газ. Эта цифра не учитывает поставки газа в Приднестровье.