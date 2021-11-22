Налоговая пригрозила сдающим свои квартиры россиянам

Россиянам лучше не рисковать и зарегистрироваться в качестве самозанятых, чтобы платить небольшой налог с доходов на сдачу квартиры, так как отследить такое жилье для налоговой несложно. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров.

«90% съема жилья происходит через рекламу в интернете. Это не самый сложный ресурс для доступа для того, чтобы мы идентифицировали эту аренду», — сказал Егоров.

По его словам, режим налога на профессиональный доход был сделан специально для таких случаев. 4% от дохода — совсем небольшая сумма. Поэтому рисковать многим ради сдачи квартиры в аренду без уплаты налогов не стоит. К тому же этим налоговым режимом уже пользуются 3,5 млн человек.

«Подключение занимает три минуты, выход из него занимает одну минуту, платеж автоматический. По-моему, выбор достаточно очевиден и совсем не сложен», — заключил Егоров.

Ранее директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова заявила, что на рынке аренды в столице возобновилась практика проведения кастингов среди предполагаемых квартиросъемщиков.