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В ЦСР заявили, что полного отказа от декларации 3-НДФЛ в ближайшее время не будет

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Заместитель руководителя направления «Налоговая политика» Центра стратегических разработок (ЦСР) Динара Ибрагимова считает, что полного отказа от декларации по налогу на доходы физических лиц 3-НДФЛ в ближайшее время ожидать не стоит. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она напомнила, что налоговым органам для проверки права человека на налоговый вычет по НДФЛ нужны первичные документы, связанные с расходами.

«Для отказа от деклараций по форме 3-НДФЛ с приложением подтверждающих документов у налоговых органов должен быть источник этих данных помимо самих физических лиц, то есть получение этих данных у поставщиков соответствующих услуг», — сказала эксперт.

По ее словам, быстрее всего отказ от заполнения 3-НДФЛ для получения вычета будет происходить для услуг, по которым достаточно просто получить необходимые сведения. В самую последнюю очередь от формы будут отказываться при получении налоговых вычетов с услуг, оказанных иностранными поставщиками, например иностранными образовательными учреждениями, заявила Ибрагимова.

Она добавила, что форма 3-НДФЛ подается не только для получения вычетов, но и в случае получения дохода, по которому налог не удерживается налоговым агентом.

Ранее глава ФНС Даниил Егоров заявил о планах отказаться от декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. По его словам, новая стратегия направлена на то, чтобы деклараций не было вообще.

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