Из-за страха QR-кодов горнолыжные курорты оказались невостребованы

Из-за введения QR-кодов в отелях и ресторанах в этом сезоне не наблюдается ажиотажного спроса на отдых во время новогодних каникул на внутренних горнолыжных курортах. Об этом пишет «Коммерсант».

«До ноября спрос был в среднем на 40% выше прошлогоднего, но после сообщений о повсеместном введении QR-кодов динамика заметно замедлилась»,— заявил изданию гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Средняя стоимость проживания на курортах во время праздников выросла менее чем на 7%, тогда как в 2020 году динамика была почти в три раза выше. Так, в 2021 году средняя стоимость проживания на российских горнолыжных курортах во время новогодних праздников составит 4,7 тыс. рублей в сутки.

По оценкам Tvil.ru, Красная Поляна остается одним из наиболее востребованных внутренних зимних курортов. Однако в последнее время спрос на этот курорт все сильнее снижается. Причина — появление бюджетных вариантов. Часть туристов останавливает свой выбор на курорте Большой Вудъявр в Мурманской области, где такое же жилье стоит 3,5 тыс. рублей за сутки.

Основатель «Суточно.ру» Юрий Кузнецов считает, что растущий спрос на горнолыжные курорты Мурманской области связан со сменой вектора туристического потока из-за пандемии.

Ранее сообщалось, что курорты Краснодарского края окончательно распрощались с понятием «несезон». Этому способствовали развитие горнолыжной инфраструктуры, открытие новых туристических маршрутов и COVID.