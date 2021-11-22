Риелторы назвали районы Москвы с самыми дешевыми новостройками

Самая низкая стоимость квадратного метра в столичных новостройках отмечена в октябре в Лианозово, Восточном Бирюлево и в Бескудниковском районе. Об этом пишет РБК, ссылаясь на обзор аналитиков агентства недвижимости «Азбука Жилья».

Дешевле всего квадратный метр жилья стоит в районе Лианозово. Там за него придется отдать в среднем 175 тыс. руб. На втором месте по минимальной стоимости занимает Восточное Бирюлево. Там за «квадрат» в среднем просят 178,88 тыс. руб. Замыкает тройку Бескудниковский район со 182,3 тыс. руб. за квадратный метр.

Также в десятку районов с самой низкой стоимостью квадратного метра вошли: Бибирево, Люблино, Алтуфьевский и Молжаниновский район, Крюково, Косино-Ухтомский район и Некрасовка. Средняя стоимость «квадрата» в этих районах варьируется от 193 до 216 тыс. руб.

В целом по итогам октября 2021 года средняя стоимость «квадрата» в новостройках Москвы составила 319,4 тыс. руб., а средний прирост стоимости квадратного метра за год составил 33,2%.

Ранее руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов сообщил, что снижения цен на московские квартиры к концу года ожидать не стоит. По его словам, последний год стоимость квартир в Москве колеблется в узком диапазоне — от 245 тыс. до 270 тыс. руб. за 1 кв. м, и предпосылок для снижения цен на жилье к концу года нет.