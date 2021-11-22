Банки подняли ипотечные ставки по базовым программам

За последние две недели крупные российские банки повысили ставки по базовым ипотечным программам. По данным мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs, в среднем повышение произошло на 0,4 — 1 процентных пункта, пишет ТАСС.

Стоимость льготной ипотеки остается на прежнем уровне. В ряде случаев даже наблюдается ее удешевление.

22 октября Центральный банк России (ЦБ) на заседании шестой раз подряд повысил ключевую ставку, в совокупности на 3,25 п. п., доведя ее до уровня 7,5% годовых. Отмечается, что возможно ее дальнейшее повышение вплоть до 1 п. п.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что ужесточение денежно-кредитной политики не противоречит доступности ипотеки в стране, а только сдерживает рост ипотечных ставок. По ее словам, сейчас ставки по ипотечным кредитам немного выше, чем были во время действия льготной программы.

Полная стоимость ипотечных кредитов (процентная ставка плюс иные обязательные платежи) с января по сентябрь в среднем выросла на 0,6 п. п. — с 8,6% до 9,2% годовых, об этом говорят данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По информации ДОМ. РФ, по состоянию на 15 ноября, средневзвешенные ставки предложения по кредитам на новостройки составили 8,87%, на готовое жилье — 9,26%.

Ранее сообщалось, что правительство отменило объединение госбанков для ипотеки и малого бизнеса.