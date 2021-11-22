Торги облигациями «Роснано» возобновятся в понедельник

На Московской бирже планируют возобновить в понедельник, 22 ноября, торги облигациями компании «Роснано». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу торговой площадки.

В настоящее время в обороте Мосбиржи находятся девять выпусков облигаций «Роснано», объем которых достигает 71,5 млрд рублей. Торги ценными бумагами были приостановлены 19 ноября в соответствии с предписанием Банка России. После этого в компании заявили, что обсудили с кредиторами и крупными держателями облигаций реструктуризацию бизнеса.

«Биржа готовит запрос в «Роснано» для выяснения планов компании по обслуживанию своего долга. По результатам обращения и анализа другой информации по эмитенту биржа будет принимать решение о статусе листинга выпущенных облигаций компании», — отметили на Мосбирже.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о разговоре главы государства с Анатолием Чубайсом перед его уходом с поста главы «Роснано.