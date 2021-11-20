В Минтруде прояснили, нужно ли учитывать выигрыш в лотерею при выплате детских пособий

Выигрыш в лотерею, по информации Министерства труда и социальной защиты России, не станет поводом для лишения выплат детского пособия. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Минтруде подчеркнули, что сведения о появлении некоего перечня поводов для лишения пособий не соответствуют действительности.

«Сам факт выигрыша не является основанием для лишения пособия», — добавили в министерстве.

В проекте постановления, который был направлен на общественное обсуждение, разъяснили правила оценки доходов и имущества граждан России. Речь о категории россиян, имеющих право на получение детского пособия. К ним относят соотечественников, нуждающихся в помощи с детьми от трех до семи лет, одиноких родителей с детьми от 8 до 17 лет, а также беременных, вставших на учет на ранних сроках.

В соответствии с проектом постановления, деньги, выигранные в лотерею или на тотализаторе, станут учитывать при оценке доходов и нуждаемости семьи.

Ранее в Госдуме рассказали, как повлияют поправки президента о повышении МРОТ на все социальные выплаты.