Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Белый дом поддержал выпускницу МГУ Омарову, заподозренную в симпатиях... 03:26
Российские фигуристы выиграли Warsaw Cup 03:14
В МВД назвали самое частое преступление в РФ в этом году 03:12
В сенате США предложили антироссийские санкции на случай вторжения... 03:09
Хирург Шестаков рассказал о возможных последствиях ожогов Хлебниковой 02:58
Супруга Зобнина пошутила о желании хавбека «Спартака» уменьшить зарплату 02:54
WSJ: иранские хакеры взломали крупное американское издательство 02:48
«Зенит» выиграл первый круг РПЛ 02:41
Желтый уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье на выходных 02:33
Евросоюз попросил ВТО рассмотреть спор с Россией о госзакупках 02:28

На Украине повысят тарифы на газ для некоторых категорий потребителей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Глеб Гаранич/Reuters

Украинская компания «Нафтогаз» объявила о повышении тарифа на топливо для некоторых категорий потребителей, сообщает biz.today.ua.

Сообщается, что льготный период для абонентов ПОН — поставщика «последней надежды («Постачальник останньої надії» — укр.), функцию которого выполняет «Нафтогаз», завершается в конце ноября 2021 года, то есть, цены вырастут с 1 декабря.

В течение октября - ноября текущего года поставщик предоставлял газ для абонентов по льготному тарифу 7,96 гривен (22 руб.) за один куб. метр, в эту цену не входит стоимость транспортировки. С 1 декабря цену на газ будут ежемесячно рассчитывать по специальной формуле.

В «Нафтогазе» также напомнили, что в ноябре завершается льготный период по тарифам для учреждений здравоохранения государственной и коммунальной собственности, а также для бюджетных учреждений, которые получают газ по тарифу 16,8 гривен (46,48 руб.) за куб. м. от ПОН.

На декабрь и на весь следующий год «Нафтогаз» рекомендует указанным учреждениям заключить договоры и получать газ по тарифу 13,7 гривен (37,9 руб) за куб. м. без учета НДС и затрат на транспортировку.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что компенсация между реальными ценами на газ и тарифами для населения разорит малые города Украины. Он напомнил, что правительство все еще не возместило местным бюджетам разницу в тарифах за прошлые годы и не компенсирует нынешние расходы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть