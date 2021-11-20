На Украине повысят тарифы на газ для некоторых категорий потребителей

Украинская компания «Нафтогаз» объявила о повышении тарифа на топливо для некоторых категорий потребителей, сообщает biz.today.ua.

Сообщается, что льготный период для абонентов ПОН — поставщика «последней надежды («Постачальник останньої надії» — укр.), функцию которого выполняет «Нафтогаз», завершается в конце ноября 2021 года, то есть, цены вырастут с 1 декабря.

В течение октября - ноября текущего года поставщик предоставлял газ для абонентов по льготному тарифу 7,96 гривен (22 руб.) за один куб. метр, в эту цену не входит стоимость транспортировки. С 1 декабря цену на газ будут ежемесячно рассчитывать по специальной формуле.

В «Нафтогазе» также напомнили, что в ноябре завершается льготный период по тарифам для учреждений здравоохранения государственной и коммунальной собственности, а также для бюджетных учреждений, которые получают газ по тарифу 16,8 гривен (46,48 руб.) за куб. м. от ПОН.

На декабрь и на весь следующий год «Нафтогаз» рекомендует указанным учреждениям заключить договоры и получать газ по тарифу 13,7 гривен (37,9 руб) за куб. м. без учета НДС и затрат на транспортировку.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что компенсация между реальными ценами на газ и тарифами для населения разорит малые города Украины. Он напомнил, что правительство все еще не возместило местным бюджетам разницу в тарифах за прошлые годы и не компенсирует нынешние расходы.