Власти РФ выделят на повышение прожиточного минимума и МРОТ 30 млрд рублей

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что в следующем году на увеличение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) выделят 30 млрд рублей из федерального бюджета страны, передает РИА «Новости».

«На повышение прожиточного минимума и МРОТ из федерального бюджета будет направлено порядка 30 млрд рублей», — сказал он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова РФ заявила, что повышение прожиточного минимума затронет 16 млн россиян, а увеличение МРОТ коснется 3 млн занятых в экономике граждан.

18 ноября стало известно, что президент России Владимир Путин поручил увеличить минимальный размер оплаты труда в 2022 году на 8,6% — до 13 890 руб. в месяц. Также глава государства распорядился повысить в следующем году прожиточный минимум на 1 тыс. руб. — до 12 654 руб.

До этого сообщалось, что Единый план по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030-го года предполагает снижение уровня бедности в стране до исторического минимума (до 10,1%) примерно через два года. По сведениям Росстата, в 2020 году уровень бедности снизился с 12,3% до 12,1%.