Киев предложил Европе хранить газ в украинских хранилищах

Украина предлагает европейским партнерам создать общий международный газовый фонд на базе собственных подземных хранилищ газа (ПХГ). Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Украины со ссылкой на выступление министра Германа Галущенко в ходе онлайн-дискуссии Talks Geopolitics, организованной Центром европейской политики (EPC).

«Украина действительно может обеспечить энергетическую безопасность региона. Речь идет не только об Украине и Молдове, а обо всем европейском регионе, потребляющем около 90 млрд кубов газа. У нас самые большие хранилища в Европе. Они могут стать хабом для обеспечения физического наличия ресурса и усиления энергетической безопасности», — заявил Галущенко в рамках обсуждения процесса подготовки к синхронизации энергосистем Украины и Молдовы с европейской континентальной сетью ENTSO-E.

Украинский политик подчеркнул, что подобная синхронизация является «не только техническим, но и геополитическим» процессом, так как предполагает отсоединение от энергосистем России и Беларусии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что киевские власти готовы «предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива». Таким образом, он представил Урсуле фон дер Ляйен несколько идей, которые направлены на «предотвращение энергетического кризиса в Европе». В офисе президента рассказали, что стороны коснулись возможности «создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности».

При этом на самой Украине ситуация с топливом не менее напряженная, чем в Европе. Зеленскому неоднократно указывали на наличие энергетического кризиса в стране, но он все доводы отвергал, обвиняя крупный бизнес в искусственном создании дефицита ресурсов. По его мнению, на Украине ситуация лучше, чем в других странах.