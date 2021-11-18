Названы самые желанные города России для переезда ради работы

Россияне назвали самые желанные города страны для переезда ради работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования соцсети «Одноклассники», сервиса «VK Работа» и исследовательского центра ResearchMe.

Согласно опросу, в первую пятерку попали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Владивосток. Респондентов привлекает в данных городах уровень жизни (35%), зарплата (32%), климат (30%), наличие рабочих мест (27%) и возможность быстрее построить карьеру (17%).

По данным «VK Работы», самую высокую зарплату в вышеуказанных населенных пунктах среди рабочих профессий предлагают бульдозеристу, плиточнику и специалисту по работе с торговыми площадками. Например, при переезде во Владивосток можно найти работу бульдозеристом со средним доходом 139,5 тыс. рублей, плиточником (119 тыс. руб.) и моряком (100 тыс. руб.). В Краснодаре специалисты по работе с торговыми площадками могут зарабатывать в среднем 120 тыс. руб., помощник бурильщика - 107 тыс. руб. В Петербурге руководитель материально-технического обеспечения может получать порядка 110 тыс. руб.

Исследование также показало, что 56% опрошенных пока не думают о переезде, 26% желают переехать в другой город, 18% пока затрудняются с ответом. При этом если бы респонденты имели возможность работать удаленно через интернет, то 63% из них предпочли бы остаться в своем городе, 21% все равно бы уехали.

Кроме того, участники опроса ответили на вопрос о том, какие основные трудности они согласны преодолеть при переезде в другой город ради работы. Так, они указали, что готовы к долгим разлукам с близкими (36 %), что придется снимать жилье (36%), что они смогут претендовать только на невысокую должность (22%) и будут вынуждены сильно экономить первое время (35%). Еще 17% выразили готовность взять деньги в долг ради переезда.

В исследовании поучаствовали 1 390 пользователей рунета в возрасте от 18 до 35 лет.

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