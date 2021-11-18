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Названы самые желанные города России для переезда ради работы

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Россияне назвали самые желанные города страны для переезда ради работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования соцсети «Одноклассники», сервиса «VK Работа» и исследовательского центра ResearchMe.

Согласно опросу, в первую пятерку попали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Владивосток. Респондентов привлекает в данных городах уровень жизни (35%), зарплата (32%), климат (30%), наличие рабочих мест (27%) и возможность быстрее построить карьеру (17%).

По данным «VK Работы», самую высокую зарплату в вышеуказанных населенных пунктах среди рабочих профессий предлагают бульдозеристу, плиточнику и специалисту по работе с торговыми площадками. Например, при переезде во Владивосток можно найти работу бульдозеристом со средним доходом 139,5 тыс. рублей, плиточником (119 тыс. руб.) и моряком (100 тыс. руб.). В Краснодаре специалисты по работе с торговыми площадками могут зарабатывать в среднем 120 тыс. руб., помощник бурильщика - 107 тыс. руб. В Петербурге руководитель материально-технического обеспечения может получать порядка 110 тыс. руб.

Исследование также показало, что 56% опрошенных пока не думают о переезде, 26% желают переехать в другой город, 18% пока затрудняются с ответом. При этом если бы респонденты имели возможность работать удаленно через интернет, то 63% из них предпочли бы остаться в своем городе, 21% все равно бы уехали.

Кроме того, участники опроса ответили на вопрос о том, какие основные трудности они согласны преодолеть при переезде в другой город ради работы. Так, они указали, что готовы к долгим разлукам с близкими (36 %), что придется снимать жилье (36%), что они смогут претендовать только на невысокую должность (22%) и будут вынуждены сильно экономить первое время (35%). Еще 17% выразили готовность взять деньги в долг ради переезда.

В исследовании поучаствовали 1 390 пользователей рунета в возрасте от 18 до 35 лет.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в городах России с населением до 1 млн.

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