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Сбер запустит цифровые приложения для предпринимателей

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Максим Блинов/РИА «Новости

Сбер первым на финансовом рынке запустит специализированные цифровые приложения для предпринимателей СберБизнес. Сервисы в этих приложениях подобраны с учетом специфики ведения и управления бизнеса в разных отраслях, сообщает пресс-служба банка.

Инструменты в таких сервисах помогают эффективнее вести бизнес.

Первое приложение «Недвижимость» уже запущено для клиентов в Москве. Оно создано для предпринимателей, которые сдают в аренду некоммерческую недвижимость. В нем можно выполнять как рутинные, так и специальные задачи: управление объектами и договорами аренды, поиск арендаторов, выставление счетов, информирование о задолженности, оплата коммунальных услуг, проверка, конструктор документов и прочее. С помощью данного сервиса можно управлять бизнесом в формате «одного окна».

«Отраслевые решения — специализированный инструмент, точечно учитывающий нюансы отраслей и предназначенный для упрощения рутинных задач в бизнес-процессах предпринимателей. Наш продукт позволяет полноценно управлять бизнесом и вести деятельность компании. Накопленные банком данные, его экспертиза и многолетний опыт в обслуживании предпринимателей позволяют точно определить, что нужно самым популярным отраслям бизнеса в ежедневной работе. Сбер первым на рынке предлагает бизнесу подобные отраслевые решения, в скором времени мы планируем запустить специализированные наборы сервисов для самых популярных отраслей предпринимательской деятельности, например, сферы услуг, транспорта, розничной торговли и других», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Подключить «Недвижимость» можно в интернет-банке СберБизнес бесплатно. Предпринимателям, подключившим отраслевое решение, предоставляется скидка 0,5 п. п. до 31.01.2022 года на финансирование в целях приобретения недвижимости.

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