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В Польше заявили, что Путин будет наращивать вооружение за счет «Северного потока-2»

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от сертификации запуска российского газопровода «Северный поток — 2″. Об этом он рассказал в интервью газете Bild.

Он заявил, что сертификацию газопровода надо прекратить «ради мира».

«Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путина дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения», — указал польский политик.

Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2″ может быть отложен до марта следующего года из-за приостановки процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG немецким регулятором. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на источники в правительстве Германии.

16 ноября стало известно, что немецкое Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2″.

В МИД ФРГ заявили, что решение о приостановке сертификации не было плановым, оно было принято для скорейшего выполнения требований законодательства Германии.
«Северный поток — 2″ предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

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