Вучич попросит Путина увеличить поставки газа в Сербию до 3 млрд кубометров

Президент Сербии Александр Вучич планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным увеличение поставок газа в республику. Об этом он заявил в эфире телеканала Happy.

«Сейчас мы по долгосрочному договору покупаем газ по %270, представьте, если цена возрастет до $900. А от этого зависят инвестиции», — сказал Вучич. Он заявил, что будет просить Путина предоставить Сербии минимум по 3 млрд кубометров ежегодно на протяжении 10 лет.

По словам главы Сербии, только на ТЭЦ Нови-Сад в сутки уходит около 1,8 млн кубометров газа в сутки. Он отметил, что республика увеличила потребление газа, в подземном хранилище газа Банатски-Двор 14 октября было 262 миллиона кубометров, а в настоящий момент осталось 161 миллион кубометров.

Ранее Вучич заявил, что уверен в увеличении поставок газа в Сербию и корректировке его цены после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Сербский лидер отметил, что его стране требуется много газа, так как сербская экономика лидирует в Евросоюзе по темпам роста. Он добавил, что о новых условиях поставки газа нужно договориться до конца года.

Встреча лидеров двух стран должна состояться 25 ноября.