Адвокат Гавришев рассказал, как россиянам начислят максимальное пособие по безработице

Адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев разъяснил, как соотечественники будут получать максимальное пособие по безработице в следующем году. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, россияне смогут рассчитывать на максимальные выплаты с четвертого по шестой месяц периода, когда их трудовая деятельность не ведется.

«Связано это с тем, что в первые три месяца после увольнения таким лицам выплачивается не пособие по безработице, а средняя зарплата по прошлому месту работы», — предупредил адвокат.

Как подчеркнул Гавришев, минимальные выплаты полагаются людям, находящимся в поисках работы и стоящим на бирже труда, с девятого по 12-й месяц безработицы. В таком случае пособие составит только 1,5 тыс. рублей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимального пособия по безработице. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Также с нового года все пособия и выплаты станут начисляться автоматически.