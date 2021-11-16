Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2»

Германия приостановила процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в пресс-релизе немецкого Федерального сетевого агентства.

По данным регулятора ФРГ, сертификация оператора Nord Stream 2 продолжится, если форма его организации будет соответствовать законодательству страны. Для этого оператор газопровода должен подать новую заявку от лица дочернего предприятия.

В настоящее время штаб-квартира газового оператора находится в швейцарском городе Цуге. Для управления частью трубопровода, которая находится на территории Германии, необходимо основать дочернюю компанию в Германии.

Предполагается, что «дочка» Nord Stream 2 будет владельцем и оператором немецкой части газопровода.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.