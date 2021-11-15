ГТС Украины примет участие в сертификации «Северного потока – 2»

Немецкий регулятор принял решение о том, что «Нафтогаз Украины» примет участие в процедуре сертификации оператора «Северного потока-2». Об этом заявил глава компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

«Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству», — написал Витренко.

До выборов в бундестаг ожидалось, что запуск «Северного потока — 2» состоится в октябре, когда разрешение на это даст регулятор в лице Федеральных сетей Германии, однако сейчас между потенциальными участниками ведутся затяжные коалиционные переговоры. Предполагается, что министерство иностранных дел Германии возглавит представительница экологов Анналена Бэрбок, а это осложнит ведение переговоров с Москвой.

Замглавы МИД России Александр Грушко рассказывал, что все необходимые шаги для сертификации проекта были сделаны. Он также отмечал, что противники проекта попытаются помещать запуску, и при этом пока сложно сказать, как они будут действовать.