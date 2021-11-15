Более четверти компаний собрались отказаться от удаленки после пандемии

При улучшении эпидемической ситуации от удаленки могут отказаться около 27% компаний. Это следует из исследования сервиса «Работа.ру».

Из опрошенных представителей бизнеса 45% отметили, что сейчас у них работают дистанционно менее 10% штата сотрудников. Почти треть компаний отметили, что у них на удаленке работают до 30% сотрудников. Около 3% отметили, что на удаленке у них могут трудиться до половины сотрудников, 9% сообщили о 75% сотрудников на удаленной работе и 13% организаций поделились, что у них большая часть штата находится на удаленке.

Почти половина опрошенных работодателей (48%) планируют вернуть на работу в офисы всех удаленных сотрудников после улучшения эпидемиологической ситуации, при этом 27% готовы отказаться от нее полностью, отмечается в исследовании.

Среди опрошенных представителей компаний 36% рассказали, что стали мотивировать сотрудников к вакцинации от коронавируса. Из этого числа 21% опрошенных дают привившимся сотрудникам дополнительный выходной, 5% стали выплачивать премии, а 10% лишь ограничиваются устным поощрением.

Ранее сообщалось, что в России увеличилось число компаний, приглашающих на работу сотрудников с ограниченными возможностями. Так, доля компаний, где выросла численность таких работников, превысила число фирм, где их количество уменьшилось — 10% против 6%.