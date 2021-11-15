«Газпром» не стал бронировать допмощности по транзиту газа через Украину и Польшу

«Газпром» не стал бронировать допмощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на прошедшем аукционе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой данные RBP и GSA Platform.

Речь идет о поставках на декабрь 2021 года.

«Оператор ГТС Украины» в понедельник предложил на аукционе транзитные мощности на декабрь в объеме до 9,8 млн. куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн. куб. м в сутки через станцию «Сохрановка», — говорится в сообщении.

Российская компания «Газпром» не бронировала на первый месяц календарной зимы мощности по прокачке газа по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу. В ходе торгов были предложены объемы в 89 млн. куб. м в сутки.

Однако когда аукцион закончился, дополнительные мощности были невостребованными со стороны России.

Ранее сообщалось, что газовые хранилища «Газпрома» в Европе начали пустеть. При этом в «Газпроме» считают показатели нетто-отбора или закачки необъективными.

9 ноября «Газпром» стал наполнять газом европейские подземные хранилища.