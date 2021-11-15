В Забайкалье полицейские получили по 15 лет за фальсификацию доказательств о наркотиках

В Забайкальском крае суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима двух бывших сотрудников полиции — 33-летнего Батоцырена Дамдинжапова и 26-летнего Чимита Митупова. Они признаны виновными в превышении полномочий, сбыте наркотиков и фальсификации доказательств. Об сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, подтвержденной судом, полицейские в 2020 году в поселке Забайкальск разработали преступную схему — они через своего знакомого передали около 100 г каннабиса жителю Забайкальска. После чего, задержали мужчину с наркотиком под видом борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. На основании подложных документов против задержанного было возбуждено уголовное дело.

Таким образом полицейские хотели повысить показатели в расследовании преступлений в сфере оборота наркотиков.

Вторая попытка действовать по этой схеме была пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ. В ходе предварительного следствия полицейских уволили из органов. Теперь они отправятся в колонию на 15 лет.

Ранее сообщалось, что полицейский из Коми приехал выпить с коллегами, убил их и продолжил пить в одиночестве.