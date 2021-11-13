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Сирийская авиакомпания отменила полеты в Белоруссию из-за миграционного кризиса

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BelTA/via Reuters

Частная сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines заявила в Twitter о приостановке полетов в Белоруссию на фоне миграционного кризиса, который наблюдается на белорусско-польской границе.

«В связи с критическими условиями на белорусско-польской границе... наши рейсы в аэропорт Минска приостановлены с 13 ноября 2021 года», — говорится публикации.

В компании отметили, что самолетами Cham Wings Airlines летают в основном граждане Сирии, вследствие чего отделить туристов от мигрантов становится сложно.

Ранее сообщалось, что в чатах, которыми пользуются нелегалы, появилась информация о том, что в скором времени их пустят на территорию Евросоюза. Это вызвало ликование в лагере беженцев. Впоследствии было опубликовано заявление властей Мюнхена, в котором говорится, что столица Баварии готова принять мигрантов.

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