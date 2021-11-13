На Украине заявили о возможных закупках газа из Словакии

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил, что в случае дефицита газа в отопительный период страна может закупать топливо в Словакии. Об этом он рассказал в эфире телеканала «1+1».

«На сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа. Хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать», — рассказал Немчинов.

Он добавил, что импортировать топливо можно из Словакии. Немчинов подчеркнул, что украинский «Нафтогаз» имеет достаточно средств и забронированных мощностей ГТС для осуществления закупок.

По мнению замминистра, прогнозируемая цена газа, который Украина может закупить в конце зимы, составляет около 26 тысяч гривен (около $1 тыс.) за тысячу кубометров.

Ранее Немчинов заявил, что Украина планирует заключить контракт с Катаром на прямые поставки сжиженного природного газа.

По его словам, Украина желает добиться поставок газа через два терминала в Польше — на территории Гданьска и Свиноуйсьца. В настоящее время пропускная способность между двумя странами находится не на высоком уровне, что планируется исправить посредством прямого контракта с Катаром.