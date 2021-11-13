Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Овечкин прокомментировал выход на четвертую строчку в списке снайперов НХЛ 07:18
Apple выплатит своим сотрудникам по $1 тысяче за проверку сумок 07:18
Гинцбург: введение QR-кодов может предотвратить развитие новых штаммов COVID-19 07:12
В Красноярске мужчина украл 34 пожарных крана 07:11
Овечкин сделал фото с ассистентами его 742-й шайбы в НХЛ 07:05
На Украине заявили, что ЕС точно примет санкции к Лукашенко 07:02
В Японии зафиксировали вторую за неделю вспышку птичьего гриппа 07:00
Сын Халла негативно отреагировал на 742-ю шайбу Овечкина 06:47
Питер Джексон стал миллиардером 06:43
Овечкин сократил отставание от Дацюка до двух голевых передач в НХЛ 06:26

На Украине заявили о возможных закупках газа из Словакии

close
100%
Depositphotos

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил, что в случае дефицита газа в отопительный период страна может закупать топливо в Словакии. Об этом он рассказал в эфире телеканала «1+1».

«На сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа. Хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать», — рассказал Немчинов.

Он добавил, что импортировать топливо можно из Словакии. Немчинов подчеркнул, что украинский «Нафтогаз» имеет достаточно средств и забронированных мощностей ГТС для осуществления закупок.

По мнению замминистра, прогнозируемая цена газа, который Украина может закупить в конце зимы, составляет около 26 тысяч гривен (около $1 тыс.) за тысячу кубометров.

Ранее Немчинов заявил, что Украина планирует заключить контракт с Катаром на прямые поставки сжиженного природного газа.

По его словам, Украина желает добиться поставок газа через два терминала в Польше — на территории Гданьска и Свиноуйсьца. В настоящее время пропускная способность между двумя странами находится не на высоком уровне, что планируется исправить посредством прямого контракта с Катаром.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть