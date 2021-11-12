Британские дайверы нашли кокаин на огромную сумму на дне корабля

Дайверы-полицейские нашли кокаин на сумму £4 млн (381 млн руб.), спрятанный на дне торгового судна, которое перевозило фруктовый сок из Бразилии в Великобританию. Об этом сообщает издание Metro.

Всего полицейские нашли 46 кг кокаина. Торговое судно было пришвартовано в Бристоле и конечной точкой маршрута были Нидерланды, отмечает издание.

«Возможно вся партия предназначалась для Великобритании, либо его часть должна была осесть в руках преступных группировок для продажи уже на территории страны», — считает Дин Уоллбэнк из Национального агентства по борьбе с преступностью.

Захват судна был произведен с участием Национального агентства по борьбе с преступностью, пограничных служб и полиции. Полицейские отметили, что попадание этой партии на улицу нанесло бы огромный ущерб безопасности.

Ранее сообщалось, что Федеральная полиция и пограничная служба Австралии обнаружили 450 кг героина внутри контейнера с плиткой, отправленного из Малайзии в Мельбурн. Общая стоимость конфискованного героина оценивается в $140 млн (9,968 млрд руб.) .