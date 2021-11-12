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Премьер Украины пообещал, что газа и угля хватит на отопительный сезон

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Пресс-служба Кабмина Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на отопительный сезон стране хватит как угля, так и газа. Несмотря на неравномерность поставок на Украине достаточно топлива для отопления и технологических нужд. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу «Право на власть».

«Уголь едет. Уголь должны обеспечить генерирующие компании, владеющие угольными электростанциями. И мы знаем и видим график поставок угля в Украину. Он едет и по морю, и едет также по железной дороге», — отметил политик.

По его словам, за отопительный сезон Украина расходует в среднем 10 млн тонн угля, где 8 млн — собственная добыча. Учитывая энергетический кризис в мире, на Украине все равно есть необходимое количество угля и газа, чтобы обеспечить нужды населения и предприятий.

Сейчас хранилища Украины заполнены 17,6 млрд кубометров газа, где 1,4 млрд принадлежат нерезидентам страны, то есть могут быть в том или ином случае забраны из страны. «Мы напряженно, но очень уверенно и спокойно смотрим на прохождение этой зимы», — подытожил чиновник.

На Украине из 88 энергоблоков украинских тепловых электростанций 51 на прошлой неделе не работали. Основная причина — дефицит угля. Это произошло из-за того, что сократились поставки из России в страну начиная с ноября, а также из Казахстана на фоне роста биржевых цен на уголь.

При этом в Верховной раде отметили, что нехватка топлива может привести к веерным отключениям электричества, в том числе в Киеве, а также в больницах и госпиталях.

Ранее замминистра энергетики Украины Максим Немчинов в эфире программы «Право на власть» рассказал, что Украина фактически находится в состоянии энергетической войны с Россией.

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