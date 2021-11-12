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Газовые хранилища «Газпрома» в Европе начали пустеть

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Крупнейшие подземные газовые хранилища (ПХГ) «Газпрома» в Европе начали пустеть, сейчас запасы там находятся на критически низком уровне. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Речь идет о ПХГ Rehden и Jemgum в Германии, а также Haidach в Австрии. Так, в настоящее время уровень запасов Rehden оценивается в 9,58%; из Jemgum (87,4%) и Haidach (54,2%) идет отбор и уже откачано 10 и 6 млн кубометров соответственно. Bergermeer заполнен на 30,71%, но там тоже начался отбор.

В «Газпроме» рассказали, что показатели нетто-отбора или закачки необъективны, так как в ПГХ газ хранит не только российская компания. Как уточняет «Коммерсантъ», уровень заполнения хранилищ самой компании в Европе остается в три раза более низким, чем в среднем по Европейскому союзу. Таким образом наверстать отставание в 2021 году уже не представляется возможным.

Аналитик Fitch Дмитрий Маринченко сообщил, что для этого необходимо закачать по крайней мере 5 млрд кубометров газа.

9 ноября российская компания «Газпром» начала наполнять газом европейские подземные хранилища. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил главе корпорации Алексею Миллеру повышать уровень газа в европейских ПХГ, но лишь после заполнения российских хранилищ.

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