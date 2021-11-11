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В Кремле отреагировали на сообщения о намерении ЕС ввести санкции против «Аэрофлота»

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Европейский союз рассматривает возможность введения санкций в отношении российской авиакомпании «Аэрофлот», которая якобы может быть причастна к миграционному кризису на белорусско-польской границе.

Песков напомнил, что первое заявление о возможной причастности Москвы к происходящему в регионе сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Россия не имеет отношения к ситуации на границе Белоруссии и Польши. Вчера [президент России Владимир] Путин разговаривал с [и. о. канцлера ФРГ Ангелой] Меркель, они обсуждали ситуацию и продолжат общения», — сказал представитель Кремля.

По его словам, Россия, как и другие страны, пытается прилагать усилия к разрешению ситуации на белорусско-польской границе и рассчитывает, что «подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах».

Пресс-секретарь подчеркнул, что «Аэрофлот» не принимает участия в перевозке мигрантов в Минск. Он отметил, что если какие-то другие компании подобным занимаются, то это не противоречит никаким международным нормам.

На вопрос о том, как Россия планирует помогать Белоруссии, Песков сказал следующее: «Путин в постоянном контакте со своим белорусским коллегой [Александром Лукашенко]».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника Евросоюза сообщило, что власти ЕС могут ввести санкции в отношении российского «Аэрофлота» из-за ситуации с миграционным кризисом на польско-белорусской границе.

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко в ответ на это заявил, что Москва отреагирует, если Европейский союз примет решение ввести санкции в отношении российской авиакомпании.

В самом «Аэрофлоте» назвали информацию агентства Bloomberg ложной.

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