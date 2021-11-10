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Гендиректор «Яндекс.Лавки» Красильщик ушел со своего поста

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Артем Геодакян/ТАСС

Гендиректор «Яндекс.Лавки» Илья Красильщик покинул свой пост. Об этом он сам сообщил на странице в Facebook. Теперь новым главой компании станет Дмитрий Масюк, до этого отвечавший за развитие фудтех-направления.

«С сегодняшнего дня я больше не глава «Яндекс.Лавки». На моем месте Дима Масюк. Дима супер и одновременно с «Лавкой» отвечает за весь FMCG компании («Лавка», часть «Маркета», «Еда»)», — сообщил в своем посте Красильщик.

Также он добавил, что не уходит из «Яндекса» и еще для самой «Лавки» будет делать определенные важные вещи, на которые до этого не хватало времени.

В пресс-службе «Яндекс.Лавки» отметили, что Красильщик и дальше будет участвовать в развитии «Лавки», а также влиять на взаимодействие сервиса с пользователями.

Красильщик стал главой «Яндекс.Лавки» весной 2019 года. До этого он был издателем «Медузы» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (признана Минюстом иноагентом) и главредом журнала «Афиша».

Ранее сообщалось, что глава Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Юрий Ермолов покинул свой пост по «личным причинам».

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