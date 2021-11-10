На Украине резко подорожали услуги ЖКХ

Украинцы за год стали платить за услуги ЖКХ практически на треть больше. За сентябрь по коммуналке гражданам было насчитано 11 млрд гривен (чуть более 30 млрд рублей). Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики страны.

По сравнению с показателем сентября 2020 года, сумма по коммунальным платежам на Украине выросла на 32,5% или 2,7 млрд гривен (7,37 млрд рублей), отмечается в сообщении.

При этом сами украинцы за сентябрь 2021 года заплатили 12,2 млрд гривен (33,3 млрд рублей), что на 1,2 млрд (3,27 млрд рублей) больше необходимой суммы.

Согласно данным Госстата, к концу сентября задолженность населения по различным категориям коммунальных услуг немного уменьшилась. Так, за поставку и распределение газа украинцы должны 23,1 млрд гривен (63,06 млрд рублей), что меньше, чем в предыдущем месяце на 0,2 млрд (546 млн рублей). А за тепло и горячую воду – 18,8 млрд гривен (51,32 млрд рублей). Размер долга за месяц уменьшился на 0,7 млрд (1,91 млрд рублей).

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что страну ждет катастрофа из-за роста цен на электроэнергию. По его мнению, ни одна украинская компания не выдержит повышения тарифов, потому что фундаментом украинской экономики является дешевая электроэнергия.