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В Молдавии заявили, что контракт с «Газпромом» позволит сэкономить более $400 млн

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Глава энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что контракт с «Газпромом» позволит Молдавии в следующие 14 месяцев, по предварительным подсчетам, сэкономить порядка $405 млн в сравнении с закупочными ценами на мировом рынке. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас есть прогноз на декабрь и январь — закупочная цена газа составит около $430. Эти прогнозы легли в основу тарифа, который предварительно утвердило Национальное агентство по регулированию энергетики», — сказал Чебан в ходе брифинга.

Председатель «Молдовагаза» надеется, что в 2022 году цены на мировом рынке покажут положительную динамику и компания сможет обратиться к регулятору за уменьшением тарифа.

По словам Чебана, многие сравнивают контрактные цены для республики с условиями «Газпрома» для Венгрии или Болгарии, но это некорректно. Эти страны получают газ по «Турецкому потоку», для них установлены другие тарифы, подчеркнул бизнесмен.

Ранее сообщалось, что «Молдовагаз» запросила у Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) разрешение на увеличение внутренних тарифов на газ, приобретаемый у «Газпрома».

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