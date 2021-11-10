Минэнерго дало прогноз по объемам добычи нефти в России в 2023-2024 годах

В Минэнерго ожидают, что в 2023-2024 годах добыча нефти в России составит примерно 560 млн тонн. Об этом сообщил глава ведомства Николай Шульгинов в интервью газете «Коммерсантъ».

Глава ведомства указал, что Россия ставит перед собой задачу обеспечить конкурентоспособность ресурса на мировом рынке, а не погоню «только за цифрой добычи».

Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что добыча нефти и газового конденсата в России по прогнозу составит 522 миллиона тонн в 2021 году.

Ранее ОПЕК ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть на 2021 год. Вместо 6 млн баррелей в сутки, прогнозируемых в августе, ожидается рост спроса на 5,8 млн баррелей.