«Известия»: российские банки заработали на инфляции более триллиона рублей

Разогнавшаяся в России инфляции и многократное повышение Центральным банком страны ключевой ставки позволили российским банкам увеличить доход на 1,1 трлн рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА».

В январе годовая прибыль кредитных организации оценивалась специалистами «Эксперт РА» в 1,3 трлн рублей, однако десять месяцев спустя прогнозируемый доход вырос до 2,4 трлн рублей.

В агентстве корректировку объяснили ажиотажным ростом цен, спровоцированным инфляцией, из-за которой Центробанку пришлось шесть раз повысить ключевую ставку — с 4,25% до 7,5%. В таких условиях стремительно вырос спрос на кредиты, что и обеспечило банкам рекордную прибыль.

Ранее первый замглавы бюджетного комитета СовФеда Елена Перминова заявила, что во время подготовки к обсуждению верхней палатой парламента бюджета страны на 2022 год сенаторы рассчитают повышение пенсий так, чтобы оно соответствовало фактической инфляции.