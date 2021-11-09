В Молдавии цены на газ выросли в два раза

В Молдавии национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) установило новый тариф на газ, цена выросла в два раза. Об этом сообщает РИА «Новости».

Средний тариф был утвержден по расчетам компании «Молдовагаз» с $235 до $536 за тысячу кубометров.

Отмечается, что при расчете тарифа учитывались прогнозируемые цены на газ на ближайшие 14 месяцев, в «Молдовагаз» взяли за основу цену в $430 за тысячу кубометров с учетом действующего курса валют. Также были заложены затраты на транспортировку и распределение газа.

Компания «Молдовагаз» запросила у НАРЭ разрешение на увеличение внутренних тарифов на газ, приобретаемый у «Газпрома» 6 ноября.

29 октября Молдавия договорились с российским «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет. При этом должен быть проведен аудит задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году.